US Masters: Debütant Jäger als Frühstarter

Der deutsche Golfprofi Stephan Jäger muss bei seinem Debüt beim US Masters früh auf den Kurs. Der 34-Jährige schlägt auf der berühmten Anlage an der Magnolia Lane am Donnerstag bereits um 8.24 Uhr (14.24 Uhr MESZ) ab. Deutlich später startet der fünfmalige Champion Tiger Woods (USA) seine erste Runde beim Turnier in Augusta/Georgia (13.24/19.24).