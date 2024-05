Führungsduo und Rekord - Scheffler plädiert auf "unschuldig"

Nach dem nächsten Major-Rekord wartet eine spannende Schlussrunde bei der PGA Championship in Louisville/Kentucky auf die Golffans. Der Ire Shane Lowry spielte am dritten Tag eine 62 und liegt mit 200 Schlägen auf Platz drei aussichtsreich im Rennen. Besser platziert sind nur die US-Amerikaner Xander Schauffele und Collin Morikawa an der Spitze (je 198) sowie Sahith Theegala (199) auf Platz zwei.