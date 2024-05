Golf: Anklage gegen Scheffler fallen gelassen

Die Festnahme von Scottie Scheffler nach einer Polizeikontrolle hat für den Golf-Weltranglistenersten keine strafrechtlichen Folgen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet habe der zuständige Staatsanwalt von Jefferson County bei einer Anhörung am Mittwoch beantragt, alle Anklagepunkte in dem Fall vom 17. Mai fallen zu lassen, was der Richter akzeptierte.