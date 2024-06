Golf-Superstar sorgt für rührenden Fan-Moment

Eine Gruppe Jugendlicher wartete nach Angaben des Verbandes über eine Stunde an einer Absperrung des Geländes in der Hoffnung auf Fotos und Autogramme der Spieler. Plötzlich trat Scheffler, der vor einem Monat mit einem Polizei-Konflikt für Aufsehen gesorgt hatte, aus der Dämmerung hervor. Einen Kinderwagen in der einen, eine weiße Kuchenbox in der anderen Hand. „Alles Gute zum Geburtstag, ‚Scheff‘“, riefen die Jungspunde dem US-Amerikaner zu, „wie hat der Kuchen geschmeckt?“