Solheim Cup: Erster Sieg für Henseleit

Im Gesamtstand hielt das Team USA die Gegnerinnen aber auf Abstand. Nach zwölf Duellen steht es 8:4 für die US-Amerikanerinnen. 14,5 Punkte benötigen die Gastgeberinnen, um beim Heimspiel in Gainesville/Virginia den Solheim Cup nach drei Niederlagen in Folge zurückzuerobern. Titelverteidiger Europa reichen 14 Zähler. Wie schon am Vortag stehen nach den Foursomes noch vier Fourballs an, zum Abschluss stehen am Sonntag zwölf Einzel-Matches auf dem Programm.