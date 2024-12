DP World Tour: Penge wegen unerlaubter Wetten suspendiert

Aufgrund unerlaubter Wetten darf der englische Golfer Marco Penge zwei Monate nicht an der DP World Tour teilnehmen. Die Suspendierung trat bereits am 13. Dezember 2024 in Kraft, ab dem 13. Februar 2025 ist der 26-Jährige wieder spielberechtigt. Dies teilte die DP World Tour am Mittwoch in einem Statement mit.