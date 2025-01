Golf: Schmid mit gutem Auftakt in La Quinta

Golfprofi Matti Schmid ist mit einer guten Runde in das PGA-Turnier in La Quinta gestartet und darf sich Hoffnungen auf seinen ersten Sieg auf der Tour machen. Der 27 Jahre alte Regensburger belegt beim mit 8,8 Millionen US-Dollar dotierten Turnier in Kalifornien nach der Auftaktrunde den geteilten dritten Rang.