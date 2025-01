Nach furioser Runde: Jäger auf Hawaii in Lauerstellung

Golfprofi Stephan Jäger kämpft auf Hawaii um seinen zweiten Turniersieg auf der PGA-Tour. Mit einer beeindruckenden 62er-Runde stellte der 35-Jährige aus München nicht nur seinen Tour-Bestwert ein, als geteilter Zweiter liegt Jäger vor der Schlussrunde in Honolulu am Sonntag nur einen Schlag hinter Spitzenreiter J.J. Spaun aus den USA (197 Schläge), der am dritten Tag eine 65 spielte.