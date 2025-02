Golf-Streit: McIlroy spricht mit Trump

Golfstar Rory McIlroy baut in den stockenden Verhandlungen zwischen der PGA- und der LIV-Tour auf US-Präsident Donald Trump. Der viermalige Major-Champion aus Nordirland hat wie Superstar Tiger Woods und PGA-Boss Jay Monahan bereits direkt mit Trump über ein Ende der Teilung im Profigolf gesprochen.

"Wir hatten eine gute Diskussion", sagte McIlroy über ein Gespräch während einer gemeinsamen Runde mit dem bekanntlich begeisterten Amateurgolfer Trump im Januar: "Wie ich es verstanden habe, ist er kein Fan des LIV-Formats. Also glaube ich, dass er auf unserer Seite ist. Der Präsident kann viel bewegen. Er liebt Golf." Am Mittwoch sprach McIlroy zudem mit Donald Trump Junior während einer Proberunde vor dem anstehenden Turnier in Los Angeles.