Jäger in Mexiko zur Halbzeit Zweiter

Der Münchner spielt am zweiten Tag in Puerto Vallarta eine starke 64. Jeremy Paul fällt von Platz eins zurück.

Stephan Jäger greift erneut nach seinem zweiten Sieg auf der PGA-Tour. Der 35 Jahre alte Münchner schob sich am zweiten Tag bei der Mexico Open in Puerto Vallarta mit einer starken 64er-Runde auf den geteilten zweiten Platz vor. Der führende Südafrikaner Aldrich Potgieter, der eine überragende 61 spielte, hat vier Schläge Vorsprung auf Jäger und den US-Amerikaner Brian Campbell.

Tour-Neuling Jeremy Paul (Frankfurt am Main), der nach einer 64 am Auftakttag noch einer der drei Führenden gewesen war, verlor mit einer 70er-Runde etwas an Boden und fiel auf den immer noch starken elften Platz zurück.