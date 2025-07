Bärensichtung stoppt Golfturnier in Japan: Sicherheit geht vor!

Der Eröffnungstag beim Event im Sendai Classic Golf Club in Tomiya wird komplett gestrichen.

Innerhalb von zwei Monaten hat zum zweiten Mal eine Bärensichtung das Programm einen Golfturniers in Japan über den Haufen geworfen.

Der Eröffnungstag beim Event im Sendai Classic Golf Club in Tomiya wurde komplett gestrichen, nachdem das Tier in der Nähe des ersten Abschlags aufgetaucht war.

Bär gesichtet - ein Turnier komplett abgesagt

Ende Mai war ein Frauenturnier in Ishikawa wegen eines ähnlichen Vorfalls nach zwei Runden abgebrochen worden. Im Juni streifte ein Bär in Japan auf einer Landebahn umher, Flüge wurden in der Folge gestrichen.