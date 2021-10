Handball: Groeners Zukunft soll nach der WM geklärt werden

Groeners Vertrag läuft eigentlich am Jahresende aus. Mit DHB-Sportvorstand Axel Kromer sei er so verblieben, "dass wir den Vertrag bis Ende April verlängern, damit wir uns im Vorfeld der WM keine Gedanken machen müssen, was danach passiert", sagte der 61-Jährige, dessen Team am Donnerstag (20.15 Uhr/Sport1) in Trier gegen Griechenland in die Qualifikation für die EM 2022 startet.