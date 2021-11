DHB-Frauen mit Rückenwind in WM-Vorbereitung: „Das gibt Auftrieb“

"Das gibt auf jeden Fall Auftrieb", sagte Bundestrainer Henk Groener nach dem überraschenden Sieg am "Tag des Handballs" in Düsseldorf, dem ersten deutschen Erfolg seit 2013 gegen den viermaligen Weltmeister. Kapitänin Grijseels sagte: "Ich hoffe, dass wir den Rückenwind in die Vorbereitung und die ersten Spiele der WM mitnehmen können."