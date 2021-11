Handball: Groener nominiert WM-Kader um Bölk und Grijseels

Das DHB-Team versammelt sich am Montag kommender Woche in Großwallstadt zur Vorbereitung. Drei Tage später steht die Reise nach Madrid an. In der spanischen Hauptstadt bestreiten die DHB-Frauen noch ein Vorbereitungsturnier mit Spielen gegen Polen (26. November), Gruppengegner Slowakei (27. November) und Gastgeber Spanien (28. November).