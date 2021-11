Handball: Linkshänder Wiede fällt für Länderspiele aus

Gislason musste damit nach Füchse-Kapitän Paul Drux (Meniskus-Operation) und Kreisläufer Patrick Wiencek vom THW Kiel (familiäre Gründe) bereits die dritte Absage binnen weniger Tage hinnehmen. In Düsseldorf bereitet sich die deutsche Mannschaft seit Montag auf zwei Testspiele gegen Portugal vor, die Partien finden am Freitag in Luxemburg und am Sonntag in Düsseldorf statt.