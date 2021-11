Handball: Magdeburgs Überflieger lassen erstmals Punkt liegen

Siege gab es für die beiden weiteren Bundesligisten in der European League. Die Füchse Berlin setzten sich gegen Wisla Plock in Polen 28:24 (15:14) durch und wahrten ihre weiße Weste in der Gruppe A, Pokalsieger TBV Lemgo Lippe gewann 30:28 (13:15) bei Medwedi Tschechow in Russland und feierte seinen zweiten Sieg in der Gruppe B.