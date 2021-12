Handball: Was wird nach WM-Aus aus Nationaltrainer Groener?

"Es hat sich schon einmal nicht bewährt, irgendwelche Schwüre abzugeben. Letzten Endes entscheidet das Präsidium", sagte Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), in einer Medienrunde am Mittwoch in Barcelona und verwies auf eine Sitzung des DHB-Führungsgremiums im Februar: "Es ist eine Entscheidung zu treffen, die für die nächsten Jahre greifen soll."