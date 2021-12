"Vieles kannst du mit Geld retten - die Jugend nicht": Hanning fordert "Akt der Solidarität"

In den letzten Tagen, Wochen und Monaten seien in der Coronapolitik "etliche Fehler" gemacht worden. "Doch das größte Vergehen war und ist der Umgang mit unseren Kindern und Jugendlichen. Ob beim Sport, bei der Musik, in der Schule oder in den Kitas: Diese Gruppe so lange von der gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen, ist mit nichts zu entschuldigen", schrieb Hanning.