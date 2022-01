EM-Generalprobe: Deutsche Handballer besiegen Frankreich

Bester DHB-Torschütze am Sonntagabend in Wetzlar war Kai Häfner mit acht Treffern. Die DHB-Auswahl reist am Mittwoch in den Vorrundenspielort nach Bratislava. Dort treffen Kapitän Johannes Golla und Co. in der ersten Turnierphase zunächst auf Belarus (14. Januar), Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar).