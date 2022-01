Handball-EM: Machulla traut DHB-Auswahl Weltspitze zu

Alfred Gislason habe in seinen zwei Jahren als Bundestrainer bislang nicht einen Tag so arbeiten können, wie er gewollt habe, meint Machulla. Man habe gesehen, „dass er an der Seitenlinie das Feuer hatte, aber es war auch Frust zu spüren. Denn was wäre unter normalen Umständen möglich gewesen?“, so Machulla. (DATEN Tabellen der Handball-EM)