Pläne für mehr Zuschauer: HBL-Chef Bohmann sieht „Lichter am Horizont“

Die Pläne der Politik für mehr Zuschauer stoßen im Profisport auf große Zustimmung. „Wir sehen Lichter am Horizont. Wenn die Regelungen so kommen, wie im Beschlussvorschlag vorgesehen, können wir gut damit leben“, sagte Frank Bohmann, Geschäftsführer der Handball-Bundesliga (HBL), dem SID: „Sie eröffnen uns die Perspektive, ab dem 20. März mit unseren Arenen und Stadien wieder in die Vollauslastung zu gehen. Davon gehen wir aus und sind sehr optimistisch. Andere Länder machen es uns vor.“