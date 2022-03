Gislason sieht Potenzial und Baustellen

Dennoch "können die folgenden Jahre sehr schön werden, wenn wir konzentriert und gut arbeiten", glaubt Gislason und schaut dabei mit großer Vorfreude auf die internationalen Meisterschaften in Deutschland: "Jeder Handball-Fan weiß, dass Turniere in Deutschland besser sind als anderswo, gespielt wird in größeren und volleren Arenen. Deshalb freue ich mich darauf."