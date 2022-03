Ukrainische Nationalmannschaft in Wetzlar zu Gast

Die ukrainischen Handballer hatten Anfang der Woche nach einem Sondererlass des Sportministeriums ihr Land verlassen dürfen. Über Ungarn gelangten sie nach Großwallstadt, wo sie mit ihren Familien untergebracht sind - und sich auf eine mögliche Rückkehr in den Spielbetrieb vorbereiten. Am Donnerstag steht bereits ein Spiel beim Drittligisten HSG Rodgau/Nieder-Roden an.