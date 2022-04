Gaugisch hakt Niederlage schnell ab: "Lehrreiches Spiel"

Beste Werferin in der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) war am Samstag Co-Kapitänin Alina Grijseels mit sechs Treffern. Die Partie im niederländischen Almere war das zweite Spiel von Gaugisch, der das Amt in der vergangenen Woche von Henk Groener übernommen hatte.