Handball: DHB-Frauen bei Gaugisch-Debüt ohne erkrankte Bölk

Markus Gaugisch muss beim Debüt als Bundestrainer der deutschen Handballerinnen auf eine seiner Kapitäninnen verzichten. Emily Bölk (Ferencvaros Budapest) sagte wegen eines grippalen Infekts die Teilnahme am Lehrgang in Hennef sowie an den beiden Länderspielen gegen Griechenland (EM-Qualifikation) am Donnerstag und die Niederlande am Samstag jeweils in Almere ab.