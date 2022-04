Handball: Gaugisch beerbt Groener als Frauen-Bundestrainer

Der in Göppingen geborene Gaugisch spielte in seiner aktiven Zeit mit dem VfL Pfullingen in der Bundesliga. Als Trainer führte er den TSV 1893 Neuhausen 2012 in die 1. Liga. Im Oberhaus des deutschen Handballs arbeitete er auch für den HBW Balingen-Weilstetten, ehe er 2020 nach Bietigheim wechselte. Mit dem aktuellen Bundesliga-Tabellenführer gewann er bisher den DHB-Pokal und den HBF-Supercup.