European League: SC Magdeburg legt im Viertelfinal-Hinspiel gegen Nantes vor

Zwei Tage nach der 21:28-Pleite im DHB-Pokalfinale gegen THW Kiel setzte sich der Bundesliga-Spitzenreiter im Viertelfinal-Hinspiel am Dienstagabend beim HBC Nantes mit 28:25 (11:13) durch und geht mit einer guten Ausgangslage in das Rückspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in Magdeburg.