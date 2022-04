WM-Quali: Gislason warnt vor Stolpergefahr gegen Färöer

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (62) hat seine Mannschaft vor der Stolpergefahr in den Play-offs zur WM 2023 gegen die Färöer gewarnt. Der Gegner von Kapitän Johannes Golla und Co. sei "eine aufstrebende Nation" und zuletzt "viel besser geworden", sagte Gislason am Dienstag und forderte, seine Mannschaft müsse in den beiden entscheidenden Spielen zur WM-Qualifikation am 13. und 16. April gegen den krassen Außenseiter "voll konzentriert" sein.