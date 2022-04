WM-Qualifikation: DHB-Team bangt vor Rückspiel um Knorr und Häfner

Häfner gehörte mit seinen fünf Treffern am Mittwochabend zu den besten Torschützen der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), Knorr sorgte mit seinen explosiven Zweikämpfen für frischen Wind in der zweiten Halbzeit. Wenn sie ausfallen, habe das DHB-Team "ein Riesenproblem", so Gislason.