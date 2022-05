Handball: Bietigheim holt 30 Jahre nach Leipzig den Sieg im Europapokal - Siegesrekord eingestellt

Im Endspiel am Sonntag ließ Bietigheim dem Ausrichter Viborg HK beim 31:20 (17:10)-Erfolg keine Chance. Im Halbfinale hatte sich das Gaugisch-Team am Vortag mit 34:33 (14:12) gegen Herning-Ikast Handbold durchgesetzt. Nun winkt Bietigheim sogar der Gewinn des Triples, am 28./29. Mai geht es beim Endrundenturnier in Stuttgart um den DHB-Pokal.