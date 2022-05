European League: Magdeburg beim Finalturnier gegen RK Nexe

Bundesliga-Spitzenreiter SC Magdeburg bekommt es bei der Titelverteidigung in der European League im Halbfinale mit RK Nexe aus Kroatien zu tun. Das ergab die Auslosung zum Finalturnier in der Lissaboner Altice Arena (28./29. Mai). In der zweiten Halbfinalpartie des zweiten europäischen Handball-Wettbewerbs stehen sich Wisla Plock aus Polen und Gastgeber SL Benfica gegenüber.