Ukrainer erhalten kostenlose Tickets für Saison-Auftakt

"Die HBL lädt alle Ukrainer*innen zur Saisoneröffnung ein", schrieb die 2. Liga am Dienstag bei Instagram. Zum Liga-Auftakt trifft Saporoschje am 31. August um 16.15 Uhr im PSD Bank Dome in Düsseldorf auf Dormagen. Ab 19.00 Uhr spielen Magdeburg und Kiel dort den Supercup aus. Die Tickets sind für beide Spiele gültig.