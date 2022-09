Trotz Wirbel beim BVB: Gaugisch fordert Fokus auf DHB-Team

Gaugisch führte vor den anstehenden Härtetests bei Olympiasieger Frankreich am Freitag in Metz (21.10 Uhr) sowie am Sonntag in Nancy (17.15 Uhr) Gespräche über das Thema, die nominierte Zschocke und die derzeit noch verletzte Berger waren dabei anwesend. "Es ist ein Thema, das bearbeitet werden muss", bekräftigte der 48-Jährige. Für den laufenden Lehrgang habe sein Team dieses aber am Montag "abgehakt", um sich auf die Partien gegen die Französinnen zu konzentrieren.