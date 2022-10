Füchse schlagen Saporischschja - Göppingen in Torlaune

Die in der Bundesliga noch ungeschlagenen Füchse, zweimaliger Sieger des Vorgänger-Wettbewerbs EHF Cup, setzten sich gegen den überforderten Gegner frühzeitig ab und hatten in Milos Vujovic ihren besten Werfer (neun Treffer). Saporischschja spielt wegen des russischen Angriffskrieg in dieser Saison in Deutschland, aus den ersten acht Spielen in der 2. Bundesliga gab es nur zwei Siege.