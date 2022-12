EHF baut "Home of Handball" in Wien

Der europäische Handballverband baut in Wien eine neue Zentrale. Das gab die EHF am Donnerstag bekannt. Die Arbeiten am "Home of Handball" sollen im ersten Quartal 2023 beginnen und Ende 2024 abgeschlossen sein. Damit zieht die EHF aus der Hoffingergasse in Meidling in den 3. Wiener Gemeindebezirk Neu Marx.