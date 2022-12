European League: Berlin gewinnt auch das Topduell

Die Füchse Berlin haben in der European League im Handball auch ihr fünftes Gruppenspiel gewonnen und mit einem Sieg im Spitzenduell mit Skanderborg-Aarhus HB einen großen Schritt in Richtung Gruppensieg gemacht. In eigener Halle setzte sich das Team von Trainer Jaron Siewert gegen die bis dahin ebenfalls makellosen Dänen 30:24 (15:13) durch.