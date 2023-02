Handball: Flensburg träumt vom Heimfinale

Die SG Flensburg-Handewitt träumt von einem Handball-Europacupfinale zu Hause. Der dreimalige deutsche Meister sicherte sich mit einem 30:23 (12:13) gegen den schwedischen Vertreter Ystads IF bereits einen Spieltag vor dem Abschluss den Gruppensieg in der European League. Der dänische Weltmeister Mads Mensah Larsen warf dabei am Dienstag neun Tore.

Flensburg, Ausrichter des Final-Four-Turniers am 27./28. Mai, wird somit für das Achtelfinale einen Gruppenvierten zugelost bekommen. Für die Runde der letzten 16 ist auch Frisch Auf Göppingen qualifiziert, der erste deutsche Europapokalsieger gewann am neunten Spieltag 28:26 (13:10) bei Tatran Presov in der Slowakei. Die Füchse Berlin (am Abend gegen HC Eurofarm Pelister/Nordmazedonien) stehen ebenfalls als Achtelfinalteilnehmer fest.