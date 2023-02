Sorgen um Handball-Superstar! Weltmeister Hansen mit Stresssymptomen krankgeschrieben

Dies teilte sein Klub Aalborg Handbold am Mittwoch mit. Hansen, der mit der Nationalmannschaft Dänemarks gerade zum dritten Mal nacheinander WM-Gold gewonnen hat, habe die Entscheidung in Absprache mit seiner Familie, Ärzten und dem Verein getroffen, heißt es.

Mit Aalborg führt er die dänische Liga an und steht in der Champions League vor dem Einzug in die K.o.-Runde. Beim ersten Ligaspiel nach dem WM-Finale am 29. Januar gegen Frankreich (34:29) stand Hansen nicht im Kader.