DHB-Frauen gehen zuversichtlich in WM-Play-offs

Ein Sonderlob erhielten nach dem Erfolg gegen die Polinnen am Sonntag in Heidelberg die Rückraumspielerinnen Julia Maidhof (SG BBM Bietigheim) und Annika Lott (Thüringer HC). "Jule hat ein gutes Spiel gemacht - und Annika hat beide Spiele die Form gezeigt, die sie beim THC national und international hat", sagte Gaugisch.

Bereits im kommenden Monat treffen die DHB-Frauen wieder zusammen, dann stehen gegen die Griechinnen zwei Spiele um das Ticket für die WM in Dänemark, Norwegen und Schweden (30. November bis 17. Dezember) an. Deutschland ist bei den Begegnungen in Hamm/Westfalen am Ostersonntag sowie drei Tage später am 12. April in Chalkida der haushohe Favorit.