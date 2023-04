European League: Flensburg auf Endrunden-Kurs - Füchse Berlin müssen bangen

Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat sich in der European League im Rennen um die Teilnahme an der Endrunde vor heimischem Publikum eine günstige Ausgangsposition verschafft.

Am Dienstagabend will außerdem Frisch Auf Göppingen als dritte Bundesliga-Mannschaft im "kleinen Europacup" den Grundstein für die Teilnahme am Final Four legen. Der frühere EHF-Cup-Gewinner trifft in eigener Halle auf den kroatischen Vertreter Nexe Nasice.