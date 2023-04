Handball: Hanning bleibt Trainer in Potsdam

Bob Hanning, Geschäftsführer des aktuellen Bundesliga-Zweiten Füchse Berlin und langjähriger Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), bleibt für eine weitere Saison in ehrenamtlicher Funktion Trainer des Handball -Zweitligisten 1. VfL Potsdam.

Geschäftsführer Frank von Behren bezeichnete Hanning als einen „großen Glücksfall. Was er in seiner Freizeit ehrenamtlich für den VfL Potsdam leistet, bekommen andere nicht in Vollzeit hin“, sagte der frühere Nationalspieler.