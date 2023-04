Handballer verlieren in Schweden

Deutschlands Handballer haben ihr Testspiel gegen Schweden verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason unterlag dem Europameister im schwedischen Kristianstad mit 23:32 (8:16) und musste in der langen Vorbereitung auf die Heim-EM 2024 einen Dämpfer einstecken. Am Sonntag (15.35 Uhr/ARD) trifft das deutsche Team in Berlin zum Abschluss des EHF Euro Cups auf den WM-Dritten Spanien.Beste deutscher Werfer am Donnerstagabend vor 4716 Zuschauern waren der 20 Jahre alte Renars Uscins, einer von vier Länderspiel-Debütanten, und Kapitän Johannes Golla mit je fünf Treffern.