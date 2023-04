WM-Ticket und Olympia-Traum: Gaugisch sieht Entwicklung

Offiziell war es das entscheidende Qualifikationsspiel für die WM im Winter, für Emily Bölk aber eher ein "Training unter Wettkampfbedingungen". Das Ticket für die Weltmeisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden (ab 30. November) war den deutschen Handballerinnen kaum noch zu nehmen, und so nutzten sie ihre Dienstreise nach Griechenland, um weitere Erkenntnisse zu sammeln.

Eine davon lautet: Die DHB-Auswahl hat auf ihrem Weg in die Weltspitze ein paar Schritte zurückgelegt. So sah es zumindest Bundestrainer Markus Gaugisch. "Wenn man sich anschaut, was wir vor einem Jahr hatten, und wenn man dann sieht, was wir jetzt als Basis abrufen können - dann sind wir echt vorangekommen", sagte Gaugisch nach dem lockeren 36:20-Sieg in Chalkida, mit dem sich sein Team einen von 32 WM-Plätzen gesichert hatte.