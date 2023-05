Vor Heim-EM: DHB-Männer testen zwei Mal gegen Ägypten

Doppeltest gegen Ägypten: Deutschlands Handballer bereiten sich mit zwei Länderspielen gegen Afrikameister Ägypten vor heimischem Publikum auf die Heim-EM 2024 vor. Zunächst empfängt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason den starken Kontrahenten am 3. November in Neu-Ulm, zwei Tage später steigt der zweite Vergleich der beiden Teams beim Tag des Handballs in München.