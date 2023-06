Handball: Trauer um Frank Birkefeld - langjähriger DHB-Boss verstorben

Der langjährige Geschäftsführer des Deutschen Handballbundes (DHB) und des Weltverbandes IHF starb am 22. Juni im Alter von 82 Jahren. Birkefeld, selbst nie als Handballer aktiv, prägte die Geschicke „seiner“ Sportart entscheidend mit und war einer der Wortführer, als es darum ging, die WM 2007 in Deutschland aus den kleinen Hallen zu holen und sie in den größten Arenen des Landes auszutragen.