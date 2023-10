Berlin und Rhein-Neckar Löwen weiter ungeschlagen

Titelverteidiger Füchse Berlin hat in der European League seine beeindruckende Siegesserie fortgesetzt. Der Tabellenführer der Handball-Bundesliga gewann am Dienstag in Bosnien-Herzegowina beim HC Izvidac mit 34:22 (13:13) und feierte den zweiten Erfolg im zweiten Spiel. Auch Liga-Konkurrent und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen bleibt nach dem 36:32 (19:17) gegen den HBC Nantes ungeschlagen.