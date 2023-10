Gislason macht Talenten Hoffnung auf Heim-EM

Von den U21-Weltmeistern waren Renars Uscins, David Späth, Justus Fischer oder Max Beneke schon im A-Kader. "Sie kennen bereits unsere Abläufe", so Gislason weiter: "Aber man muss auch sagen, dass der Schritt von der U21 zur A-Mannschaft groß ist." Für den letzten Lehrgang des Jahres mit zwei Länderspielen gegen Ägypten im November plant der Isländer allerdings keine großen personellen Experimente mehr.

"Wir kommen auf die Zielgeraden, getestet wird da so gut wie gar nichts mehr", so Gislason. Die angedachte Rückkehr von Linkshänder Fabian Wiede sei nach dessen Operation "leider sehr unwahrscheinlich". Mit dem zuletzt ebenfalls verletzten Hendrik Pekeler steht der Trainer dagegen weiter "regelmäßig" in Kontakt.