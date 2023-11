DHB-Frauen fiebern „Tag des Handballs“ entgegen

WM-Warmspielen vor mehr als 10.000 Zuschauern: Deutschlands Handballerinnen gehen ihr Testländerspiel gegen Ungarn mit ganz viel positiver Energie an. „Der Rahmen ist hervorragend für uns. So etwas haben wir nicht täglich“, sagte Bundestrainer Markus Gaugisch bei einer Pressekonferenz vor dem Duell in der ausverkauften Münchener Olympiahalle am Sonntag (14.30 Uhr).