European League: Deutsches Trio zieht in die Hauptrunde ein

Handball-Bundesligist Füchse Berlin steht in der European League nach einem Kraftakt vorzeitig in der Hauptrunde. Das Team von Trainer Jaron Siewert fuhr mit dem 33:32 (16:17) bei Dinamo Bukarest den vierten Sieg im vierten Spiel ein und kann nicht mehr von einem der ersten zwei Plätze verdrängt werden. Auch die Rhein-Neckar Löwen und die TSV Hannover-Burgdorf sind weiter.

In der rumänischen Hauptstadt hatte Berlin bis zum Schluss zu kämpfen. Noch dazu schwächten sich die Titelverteidiger mit einer Roten Karte gegen Marko Kopljar selbst. Der Kroate musste in der 42. Minute nach seiner dritten Zeitstrafe draußen bleiben. Am Ende halfen den Füchsen auch die acht Tore des dänischen Weltmeisters Mathias Gidsel, die Heimreise doch noch mit einem Sieg anzutreten.