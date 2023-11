Handball-Bundestrainer vor WM: "Machen viele gute Sachen"

Nach Licht und Schatten im Doppeltest gegen Schweden blickt Handball-Bundestrainer Markus Gaugisch der Weltmeisterschaft in drei skandinavischen Ländern (29. November bis 17. Dezember) zuversichtlich entgegen. „Wir machen viele gute Sachen. Wir können uns auf unsere Deckung verlassen“, sagte Gaugisch trotz des 23:30 am Sonntag in der Generalprobe bei Co-Gastgeber Schweden - der ersten Niederlage der DHB-Frauen seit mehr als einem Jahr.

Ein Wermutstropfen in der unmittelbaren Vorbereitung ist die Oberschenkelprellung von Xenia Smits. „Ich weiß nicht, welche Mannschaft so schnell auf eine Weltklassespielerin verzichten kann“, kommentierte der Bundestrainer. Der Deutsche Handballbund (DHB) ließ zunächst offen, ob die für den Defensivverbund so wichtige Bietigheimerin beim WM-Auftakt gegen Japan am Donnerstag (18.00 Uhr) mitwirken kann.